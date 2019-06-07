提備案機制被批「暗殺條款」 郭台銘：要建立制度

2019-06-07 12:40

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨日與五人小組會面，當場提出候選人要有備案，卻被中常委認為這是從未有過之事，甚至批這是「暗殺條款」，郭台銘對此強調，這是要先建立制度，避免換柱情況發生。

郭台銘說，自己把問題提給國民黨中央，並不是製造問題，是國民黨自己要制定辦法，全世界任何一個大選，任何一個比賽，都要一個這樣的制度。

郭台銘以自己經營企業為例表示：「我們今天這麼大的企業，都要有一個備案，這個計畫要是事先講好，要系統化、制度化，所以大家過去講換柱事件，換柱是沒有系統沒有制度，所以才臨時發生。」

郭台銘強調，自己是預見問題，這個問題就出在要制度化，所有的候選人初選的時候大家就照著制度走。

郭台銘重申，國民黨要團結，（初選結果出來後）所有候選人必須團結，不但要支持那個勝出的人，而且要把幫所有的立委一起帶上去。所以他今天就提出來，黨中央要制定這個政策，所以不管是誰勝出，誰沒有勝出，大家都還要繼續協助輔選，不是初選結束後大家就散掉，必須到2020年的1月11日。

郭台銘說，他不時受到攻擊、黑郭，而且每天講，他認為對黨內同志不應該這樣。對外，對民進黨就視同作戰，並指「我是三軍統帥，很清楚曉得民進黨的優點、缺點，我們今天早上7點就開會開到現在，我想我們有很多的想法在辯論會上會提出來。」

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