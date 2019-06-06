王金平閃退初選 這張LINE截圖讓網友笑翻

2019-06-06 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長王金平今天上午與國民黨總統提名協調5人小組會面後宣布，決定不參與初選，臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」立刻KUSO王金平的LINE湧入國民黨各方關心訊息，就連關公也傳訊詢問「媽祖叫你退的嗎？」讓網友們看了直呼「好真實！」

老天鵝娛樂發布一張惡搞的王金平LINE聊天室截圖，設計他宣布退選後，國民黨各方湧入訊息，還說是「王金平最不想點開的訊息」，以下均為未讀訊息：

郭台銘：「副總統的位置你有興趣嗎」

韓國瑜（關閉提醒）：「王哥怎退了？我真的是被動的」

神秘的5人小組：「為了黨就那麼說，你知道的...」

關聖帝君：「媽祖叫你退的嗎？」

建銘：「反正誰選上我們都還是有得喬啊」

朱立倫（關閉提醒）：「幹不揪，我現在也很尷尬啊」

主席：「忍一時風平浪靜 退一步海闊天空」

黨內初選協調群組（沒有成員）：您已退出群組

除此之外，唯一已讀訊息是來自「加入k6m28t9_韓妞與您有約_92」捎來類似陪酒小姐分享的訊息，讓網友們笑翻，紛紛留言，「 等等，為什麼唯一有讀取的是吃魚韓妞小模？」、「金平有點開韓妞啊～司機王」、「金平懂玩」、「關聖帝君的 竟然沒點開 像話嗎～」、「朱朱這下尷尬了！好歹他只要有總統選舉必參加，現在王又不揪他組團一起不選，朱朱陷入進退兩難之局太為難他了」、「協調群組是只有他自己嗎」、「太用心了吧搞不好他訊息真的長這樣」等。

老天鵝娛樂臉書全文

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