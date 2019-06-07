胡志強稱「保護石虎要有作為」 網友諷：請向貴黨呼籲

2019-06-07 12:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕攸關瀕臨滅絕石虎保育的《石虎保育自治條例》，本月4日被苗栗縣議員否決，且國民黨籍議員全部反對，曾任國民黨副主席的前台中市長胡志強，今天（7日）上午於臉書貼文，對於石虎保育，頗有一番感觸說，「一早看到這篇文章感觸蠻深的，的確，我們真的需要好好思考，有所作為！」引來網友的議論，網友甚至諷刺，「貴黨議員好像不是這樣認為」，胡志強「是不是該用黨的力量呼籲一下呢？」。

讓胡志強頗有感觸的文章，是取自遠見雜誌的「口口聲聲喊保育，卻讓怪手不斷開挖，別讓台灣雲豹悲劇再發生！數字告訴你石虎保育有多麼重要」一文，該文認為，口口聲聲要保育石虎的政府單位，卻在需要法令時，被苗栗縣議會以9：25的壓倒性比數否決《石虎保育條例》草案，這是政治干預保育的血腥案例，目前石虎推估僅剩約300至500隻，撞死與毒死、人為獵捕、棲地破壞、土地開發案、山林別墅建案等大肆砍伐原始山林的作為，即將成為壓垮石虎的最後一根稻草。

對於此文，胡志強感觸說，「我們真的需要好好思考，有所作為！」多數網友肯定此文的觀點，也認同胡志強的憂慮，不過網友仍質疑與譏諷，「貴黨的苗栗議員，好像不是這樣認為」，「這種反保育的事，只有國民黨才會做」、「苗栗國民黨議員可是全數反保育」。

許多網友異口同聲說，胡志強是前國民黨主席，在黨內具有高度的地位，不是只有動手指分享文章，應該更積極為石虎盡一份心力，促成國民黨議員通過石虎保護條例，「只是動動手指分享而已嗎？政治人物能做的應該還有更多」、「胡市長，若是真的覺得石虎保育很重要，請您在黨內提出，影響苗栗的貴黨議員，讓石虎條例通過吧！」、「苗栗是胡市長同黨管的，也一直是國民黨的票倉....是不是該用黨的力量呼籲一下呢？」。

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