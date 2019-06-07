評論韓國瑜造勢 《紐時》：親中態度可能影響台灣主權

2019-06-07 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在表態被動參選總統後，6月1日在凱道舉辦造勢活動，美國《紐約時報》6日以「尋求更緊密的中國關係」為題撰文報導，表示如韓國瑜順利當選總統，其明顯親中的態度可能會大大影響台灣未來發展。

根據《紐約時報》報導，韓國瑜在造勢活動正式宣布參選總統，研究台灣政治的拉斯維加斯內華達大學政治學助理教授奧斯汀（Austin Wang）表示，韓有許多支持者都是退休公務員、教師或軍人，因蔡總統實施年金改革，減少養老金特權，讓他們感到很憤怒。奧斯汀說：「韓國瑜承諾恢復年金舊制度，因此這些退休人員積極地為他造勢，提高他的知名度，他們大多都是傾向支持統一的。」

據報導，韓國瑜與中國關係十分緊密，韓在擔任市長期間多次造訪中國，且從未表示「不贊成一國兩制」，報導也指出，韓在六四事件30週年的前3天舉行造勢集會，還公開讚揚了中國領導人鄧小平在殺戮時期的經濟改革政策，這次參選總統恐怕意味著台灣可能會恢復與中國更緊密的關係

報導指出，韓國瑜的支持者認為他是台灣最好的希望，而且認為蔡政府沒有讓他們的生活變好；反對者則普遍認為，韓太過親中，擔心他缺乏政治經驗，而且對中國開放政策可能損害台灣主權。

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