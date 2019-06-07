體驗補破網象徵修復與賴清德關係？小英這麼說

2019-06-07 10:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統今天到基隆參加端午龍舟競賽暨嘉年華會，為活動鳴槍揭開序幕，她還在主辦單位安排下體驗修補破損的漁網，引發外界聯想，媒體問小英，是不是要修補漏洞？蔡英文回答：「要補社會安全網。」媒體追問，會修補與賴清德的關係？她反問：「有破嗎？」

蔡英文致詞時也表示，划龍舟的重點是船上每一根划槳都是一致的，要把每個人的力量都集中在同一點，才能發揮出1+1大於2的力量，只有在同一艘船上的人大家團結才能奪標致勝，2020年讓我們繼續團結在一起，讓台灣、基隆更好。

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