陳宜民大爆料 韓國瑜選後連聲感謝都沒說

2019-06-07 09:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾擔任韓國瑜競選高雄市長發言人的國民黨不分區立委陳宜民，昨晚在政論節目大爆料，指韓國瑜選後連聲感謝都不曾說過，甚至連發個line感謝都沒有。

昨天深夜播出的《鄭知道了》，針對王金平不參加總統初選，邀請來賓評論，特別詢問陳宜民的看法。

陳宜民為王金平抱屈說，2018年選舉，王院長付出很大心力，三山造勢的鳳山場地那時還借不到，是農會拜託去找出來，「王院長的三山造勢是出了很大的力，幫韓國瑜奠定勝利的基礎，這麼多的調和鼎鼐、農會系統的協助，就是王院長讓農會系統動起來」。

主持人鄭弘儀問陳宜民說：「王金平那天說心寒，是對誰心寒？」，陳宜民略顯尷尬地一時語塞，其他來賓則脫口而出「韓國瑜啦」。

陳宜民聽了說，雖然他是韓國瑜的發言人，但是他要講，韓國瑜做人做事是比較大剌剌的，就是有一些事情沒有那麼細緻，「所以在選後以我來講，選後慶功宴沒有被邀請參加過任何一場慶功宴。」

陳宜民大爆料說，隔一天蓮潭會館也沒有他的份，後來韓國瑜到台北，邀請趙少康他們吃飯，也沒有他的份。但是他覺得說韓國瑜就是這樣子的一個人，就不要太多的埋怨。

鄭弘儀又問陳宜民說：「那韓國瑜有沒有發line感謝你？」陳宜民回答：「沒有」。

陳宜民又爆料說：「他們競選團隊說要給我當副市長，或是不分區立委，這都有line的，我跟他們回說不用，沒有對價關係，沒有交換條件。」

陳宜民強調：「我就是幫他，所以選完兩個禮拜後我都沒有跟他聯絡，因為他也沒問我，也沒叫我推薦任何人」。

但陳宜民最後透露，他曾問韓國瑜，「你衛生局長決定沒有？」韓說沒有，那時候他就推薦現在這位衛生局長（指林立人），因為林是他特別邀請出馬，選舉時做韓國瑜醫界後援會的總幹事，當初差點就被陳其邁給挖走了。

對此，批踢踢網友認為「韓國瑜好歹說個謝謝吧」、「連一向溫和的陳宜民，都忍不住爆料韓國瑜選後連聲感謝都不曾說過，看來韓市長會拋棄館長、出賣楊秋興、放韓粉修理黃光芹，甚至是背刺王金平，都是其來有自呢！」

出身醫界的陳宜民，此次爭取國民黨高雄市鳳山區區域立委提名，但日前黨內初選，不敵市議員李雅靜。

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