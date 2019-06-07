喊高雄人口500萬卻改口「假設」 韓國瑜遭網友狂轟

2019-06-07 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前曾喊出，10年後高雄人口目標可達4、500萬人，但根據統計高雄市人口已連續4個月減少，今年5月更減203人。對此，韓國瑜6日改口說，「我們對4百萬到5百萬人口的假設並不是量化」，此番言論也遭到網友一陣砲轟。

韓國瑜近期被批無心市政，1日先「被動出席」凱道的選總統造勢活動，本週六（8日）更要去花蓮參加第二場造勢，對於喊出「10年內高雄五百萬人口」的目標，但從2月至5月高雄人口已連續4個月減少一事，韓國瑜6日受訪改口說「我們對4百萬到5百萬人口的假設並不是量化，每一個星期、每一天、每一個月多少人，這是不對的。」

韓國瑜說，希望有一些人的批評，不要每一天去算，每一個星期去算，要看高雄有沒可能在某些大建設支撐下，南台灣建設迅速起飛，這時候人自然會進來，「不見得在我任內，maybe（也許）5年、10年、15年，但高雄一定可以變台灣首富，各地商人都來了，高雄人口一定會成長。」

韓國瑜此番言論一出遭網友狂轟，「這跟我假設在場各為（位）一百年後一定會死有啥不一樣」、「各種幹話 話術 噁心」、「選前政見都是屁只有自我幻想發大財才是真的」、「高雄發大財也是假設，我懂的」、「這招高喔，到時候恢復年金再凹說等個15年以後，老人都掛了就沒有恢復問題了」、「X林涼啦，五百萬不是量化是什麼鬼、智障草包」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法