「兩個原則」處理兩岸 柯P：若參選2020論述不變

2019-06-06 21:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」，今晚接受電視專訪，暢談自己對兩岸關係看法，重申「五個互相」是兩岸交流基本原則之外，又另提「遵守體制」、「改善現狀」兩個原則，還強調自己的中心思想就是讓人民過好一點，若參選2020，兩岸論述也不會改變。

柯文哲在訪談中提及，中國國家主席習近平曾說，「尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心。」這段話在他聽來，就是一種互相諒解的態度。

他認為，兩岸還是要有交流才有善意，才能夠化解兩岸僵局，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相解決問題的空間。

柯文哲也說，中國在處理台灣應該要用更寬容的心態，像WHA這件事情就很不好，把台灣排除在世界防疫體系之外，這會讓台灣人民覺得，「你哪有對我們台灣好」，那種怨恨感，導致現在兩岸關係還是很緊張，這在政治戰略上絕對是扣分，只會讓台灣人更不喜歡你。

柯文哲說，兩岸間還是要遵守體制，像是中華民國體制處理兩岸事務是由陸委會，這很清楚說明，兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係；改善現狀而不是維持現狀，因為現狀就是僵局。

對於外界批評他沒有中心思想，柯文哲也替自己「平反」，強調他的中心思想就是讓人民過好點的生活，若參加2020，兩岸論述也不會改變。

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