陳其邁：唯一支持蔡英文

2019-06-06 23:58

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選10日至14日將進行民調，前行政院長賴清德挑戰蔡英文總統尋求連任，繼行政院長蘇貞昌今天表態挺蔡總統連任後，行政院副院長陳其邁今晚更在臉書上說：「我要拜託所有的好朋友，Tag一個你的家人或好朋友，提醒她/他守在電話旁，唯一支持蔡英文，最適合帶領台灣繼續打拼的人選」。

陳其邁臉書全文如下：

「下周就要進行民進黨總統初選的民調，我要拜託所有的好朋友，Tag一個你的家人或好朋友，提醒她/他守在電話旁，唯一支持蔡英文，最適合帶領台灣繼續打拼的人選。

今年1月14日，和蘇貞昌院長進入行政團隊以來，到現在已經144天。我們的工作以天為單位，每一日都上緊發條，與各部會一起擬定政策，督促執行，追蹤進度，為人民爭取最大福利、讓人民有感。

施政成果已經慢慢浮現。無論是史上最有感全民減稅，台商回台投資超過三千億；北美事務委員會正名為台灣美國事務委員會，以及美國國會通過四大友台法案，都證明蔡英文總統的方向是正確的。

面對是美中貿易戰的變局，又有中國對台灣越來越強烈的恫嚇。蔡英文總統是也毫不畏懼，一肩扛起台灣的未來，堅定前行。

當然，蔡英文總統對高雄的建設，包括橋頭科學園區、興達港海洋科技產業創新專區、捷運黃線與捷運紅線延伸至路竹段，都是實實在在的建設高雄。我是高雄子弟，也特別有感。

改革的過程無比艱困，但落實承諾是政治家與政客最大的不同。年金改革、追討黨產、實現平權，蔡英文總統推動的每一個改革，可能都是損失選票，以自己的政治生涯作賭注，但她是為台灣做對的事。我相信蔡英文總統是最適合帶領台灣的領導人。下周的初選民調，請跟蘇院長及我一起支持蔡英文總統。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法