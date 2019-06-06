美國流出對台軍售消息 專家：回應中國嗆聲

2019-06-06 21:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕針對《路透》報導美國將出售M1A2戰車、刺針飛彈等武器給台灣，學界、政界人士都認為，此軍售案有其政治意義，因為日前中國國防部長魏鳳和才剛公開警告「外部干涉勢力」不要干涉台灣問題，美方選在此時釋出訊息，形同是對中國的言論做出回應。

民進黨立委羅致政受訪指出，中國國防部長魏鳳和日前在「香格里拉對話」中公開向「外部干涉勢力」嗆聲，稱「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊絕無選擇，必將不惜一戰」，美方在這個時間點釋出軍售消息，可能是有意回應這些言論，並藉此向中國重申捍衛台海安全的決心。

羅致政也強調，此軍售案不但是對國軍戰力的一大補強，也宣告常態對台軍售已是美國的既定政策，美國對台軍售常態化非常重要，其背後代表台美的緊密關係不僅限於經貿等領域，而是在軍事上也有非常順暢的合作，而且這種軍售模式不像過去包裹式軍售那麼曠日廢時，也可讓國軍的採購更符合實際需要。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑也認為，美國此時放出軍售消息，可能是對中國發言的回應。此外他也提到，國軍現役戰車都有一定年紀，要在現代戰爭中與共軍作戰恐怕比較吃力，因此本次國軍採購M1A2戰車很有意義，不但可以提升裝甲兵戰力，其具備的數位通訊機能也便於國軍與外軍進行聯合作戰。

「軍事連線雜誌」主編陳維浩指出，過去國軍使用的刺針飛彈主要裝載於阿帕契直升機等載具上，本次採購的則是人員攜帶型，過去美方不太願意出售這種飛彈，主要是基於反恐考量，因為這種飛彈曾有落入恐怖分子手中的案例，如今願意出售，代表美方對我軍的武器管制、使用已越來越有信心。

陳維浩提到，未來如果美方沒有取消或暫緩F-16V與M1A2的採購，代表川普政府不像過去歐巴馬政府一樣，會因為美、中之間的談判而犧牲台灣防衛能力，不論這是因為美中貿易戰的影響，還是基於台灣在美國整體戰略中的地位，台灣都可以從中受益。

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