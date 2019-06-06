626億買戰車 葉毓蘭酸「不如發掃把」遭網友轟爆！

2019-06-06 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕有外媒報導，美國擬對台出售108輛M1A2戰車等武器，總值達20億美元（約新台幣626億元）。但前警察大學教授葉毓蘭卻認為，退休軍公教被掠奪的退休金，還不夠跟美國買戰車，更酸「626億還不如省下來，全國2300萬人民都發一支掃把」。此話一出遭網友狂轟。

據《路透》6日報導，美國準備對台灣出售價值超過20億美元的軍購案，包含108輛M1A2戰車、1240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈等等；有關軍售的提案，行政部門透過非正式通知已發送給美國國會。

對此，我國防部表示，目前這4項軍購案都已提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，正按相關軍售程序執行，進度正常。眼看美方在美國總統川普上任後三度對台軍售，展現對台堅定的支持，未料警大退休教授葉毓蘭卻在臉書批評政府軍購一案。

「退休軍公教警消過去一年被掠奪的退休金，還不夠去送給美國買『地表最強的戰車』。」葉毓蘭不滿政府年改政策氣撲撲地說，「說真的，626億還不如省下來，全國2300萬人民都發一支掃把，等（頂）多幾億就搞定了」。

她還稱，這108輛M1A2艾布蘭戰車，號稱地表最強戰車，每部重量約70噸，台灣的橋梁道路，有多少能經得起輾壓，恐怕還要重新評估。

葉毓蘭此番話遭PTT網友砲轟，「為什麼要拿年改跟軍費比？」、「你一年在路上看過幾次戰車」、「為了酸而酸欸，一點理智都沒有」、「開戰誰會在意道路品質？」、「可憐，每次要買軍備就是會有這種嘴砲仔在扯後腿」、「內敵最可怕」、「不愧是相信發大財的族群，為了發大財已經無所不用其極」。

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