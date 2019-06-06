黃光芹叫陣邀韓國瑜辯論「18％年金」韓回3個字…

2019-06-06 14:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜對軍公敎年金說法模糊，他生氣否認有說過「恢復18％」，卻又明確說「政府過去承諾的不能悔改、要恢復」，引發軍公敎人員傻眼，因為政府過去承諾就包括18％，對韓的反覆，深媒體人黃光芹邀韓針對年金辯論，韓國瑜今天回應「尊重她」3字。

黃光芹於5日在政論節目「新聞面對面」中，對韓國瑜提出4點呼籲，一、希望韓國瑜不要用吳子嘉當作自己的擋箭牌或遮羞布，因為吳子嘉這事件有一天會過去，「你該受檢驗，還是要受檢驗」；二、黃光芹要韓國於小心自己的誠信問題，以及幕僚處理新聞言論自由的分寸。

三、什麼事情不是都靠念力來解決，「或是說問你9問，你唸一段心經！」四、呼籲韓國瑜「如果未來你要選總統，你不能再模模糊糊講所謂的『我沒說18％，我只是說公道要還給人家，我幫你們討公道』」。

黃光芹希望邀請韓國瑜辯論年金改革，「看你說得贏我說不贏我，能源政策也可以」。對於韓曾生氣表白「自己沒有說過主張恢18％軍公敎年金」，被網友、媒體翻出韓曾的致詞紀錄，發現他曾講過「政府過去承諾的不能悔改、要恢復」，整段說法是「恢復」回到年金改革之前，而退休軍公教過去當然包括18%。

對軍公敎年金態度反覆，黃光芹叫陣辯論，韓國瑜今天未再提年金，只冷冷回一句「尊重她」，又把問題踢回黃光芹。

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