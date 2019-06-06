提「重啟核四」公投理由書4點不實 反核團體籲中選會撤銷

2019-06-06 13:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕鹽寮反核自救會今針對擁核團體提出的「重啟核四」公投提案赴中選會抗議，自救會總幹事楊木火會中質疑，該公投案的理由書至少有4處不符事實，有使公務員登載不實的疑慮，呼籲中選會立即撤銷該案理由書。

楊木火指出，「重啟核四」公投案理由書第1頁提到「2014年核四通過系統測試運轉」，但實際上核四1號機還沒做「熱測試」就被封存，而「冷測試」也有多項被原子能委員會退回，至今台電都還沒補齊資料，所謂完成測試一說顯然並非事實。

該理由書還提到「只要有決心，2年內可以放燃料發電，3年內做完熱測試就可以商轉」等，但楊木火指出，依先前原能會主委謝曉星在立法院答詢時所述，核四重啟的時間保守估計需要10年。

鹽寮自救會還指出，該理由書提到「全新的核四廠皆採用數位設計，國內外皆可做商業級和核能級產品檢證」，但台電在今年2月曾發出新聞稿，指核四安全儀控系統的設計為全球獨一，且已逾20年需汰換，而該供應商已停產，備品取得困難問題待克服。

此外，該公投理由書稱「反核方所謂的廠房S斷層問題，根據經濟部核四地質調查安全評估報告及美國NRC: 10 CFR Part 100 Appendix A，非屬核能法規定義之能動斷層」，對此鹽寮自救會也痛批並非事實。自救會指出，經濟部「核四地質調查小組檢核評議小組」在2013年間曾規劃進行核四汽機廠房S斷層槽溝開挖，以確認其地層活動性，後來因為核四封存才暫停，不解為何擁核團體不用開挖就能透視地質。

對於鹽寮自救會的指控與呼籲，中選會副主委陳朝建表示，各公投案辦理進度及辦理情形等相關資訊都會上網供外界查詢及檢視，中選會循例不就提案及連署階段之個案做評論。

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