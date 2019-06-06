朱立倫、侯友宜同台慶生 藍營議員喊「前進總統府」

2019-06-06 12:48

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會國民黨團今天總質詢最後一天，剛好明天是前市長朱立倫、市長侯友宜的生日，黨團利用總質詢中午休息時間，邀請朱立倫到市議會一起慶生，黨團成員出席踴躍，現場氣氛相當熱鬧，不斷高喊「朱立倫，前進總統府」。

朱立倫生日是1961年6月7日，侯友宜生日是1957年6月7日，兩人同一天生日，也是首次同台公開慶生；朱立倫「回娘家」感受到議員們的熱情，顯得相當開心，一一跟議員擁抱，也跟在場的市府議會聯絡員握手致意。

朱立倫應要求許願時說，他在這裡做好做滿、站好站滿8年，往年此時，他也站在這裡；今天回娘家，看到議會老朋友們對他的鼓勵，銘感在心；他還說，自己跟侯友宜同一天生日，兩人很多想法非常一致，作風也很像，還自嘲提到非常怕老婆，兩人選舉時，老婆跟老婆家都被攻擊，但他們都甘之如飴，感謝有太太跟家庭的支持。生日最感恩的就是父母跟家庭。

侯友宜則說，他很少過生日，以前在新北市當副市長，生日時，朱立倫都會送蛋糕；他祝朱立倫生日快樂，「心想事成」。

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