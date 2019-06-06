民調近6成反對「帶職參選」 韓國瑜還是這句話塞給媒體

2019-06-06 11:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕上任僅半年的高雄市長韓國瑜，對2020總統大選，從被動徵召說到現在一直重申「Yes, I do.」，眼見高雄登革熱疫情發燒，韓有意帶職參選的態勢，引發市民詬病，有近6成市民不支持，韓今參加警察節慶祝活動時說「民調有高有低，對反對意見表示尊重」。

針對去年底市長選舉後，六都市長唯獨高雄市長韓國瑜還在選舉，引起民怨，甚至已有民眾將發動罷免行動，高市議員民進黨團所做民調顯示，近6成民眾反對韓職參選。韓國瑜接受媒體聯訪時，還是那一句「尊重」帶過，韓表示「反正我們已經宣布，民調的反應有高有低，反對的我們都予尊重，好不好」。

韓國瑜日前針對帶職參選，還稱「難道我不能一面專心在市政，用假日去選嗎？」韓在左營蓮潭會館會晤國民黨五人小組，被媒體問到參選意願，他重申「「Yes, I do.」，引發民眾反感。

高雄市議會民進黨團今公布最新民調，有59.6％、近6成的市民反對韓國瑜選總統，贊成的僅有36.9％；反對韓國瑜帶職參選總統的市民高達58.1％，僅有37.5％贊成，若韓國瑜帶職參選總統，有63.5％的市民支持罷免。

民眾指韓「帶職參選」挑戰高雄市民忍受極限，網友也批韓「用假日競選總統，但你每天都是假日啊」、「一直耍嘴皮子，玩文字遊戲」、「他的話聽聽就好」、「又公出了嗎？」「他今天有沒有請假？」然而也有鄉民緩頰「他沒離開高雄吧」。

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