王金平宣布不參加國民黨總統初選！5人小組錯愕

2019-06-06 11:07

會不會脫黨選到底 王回應「還早」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選多次轉彎，曾多次批評黨中央因人設事、不公平的參選人、前立法院長王金平，上午與提名協調5人小組會面後宣布，決定不參與初選，對於會不會脫黨選到底，他回應「還早」，並未正面回應。

與其參加奇奇怪怪的初選不如勤走基層

國民黨提名協調5人小組上午到立院辦公室會見王金平，雙方面談不到50分鐘，會後5人小組臉色鐵青快步離去，10分鐘後王金平出面發表聲明表示，黨中央初選辦法既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界質疑仍然無動於衷，與其參加奇奇怪怪的初選，不如勤走基層、整合人脈資源，隨時接受黨、人民與社會的召喚，這些資源也將成為國民黨重要力量，決不讓期待2020政權輪替的人民失望。

被問到會不會脫黨參選，王金平回應，時間還早、還太早，不願正面回應；媒體追問「怕不怕被開除黨籍？」王金平回應，沒有競選怎麼會被開除；至於「會不會選到底」，他也說，還早，記者追問「會有特定支持人選嗎？」他回說，現在不會吧，以後再說嘛。

被問到會不會怕被開除黨籍，王金平說，我沒有競選怎麼會被開除？至於會不會選到底，他說還早，有無特定支持人選，他也說暫時沒有。

最後被問到有事前告知5人小組決定嗎？王金平說，剛剛才說，媒體追問「他們錯愕嗎？」王金平笑回：「嘿嘿，應該有吧！」

聲明全文：

三山造勢，九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，我們看到了旗海飄揚，黨魂再現，民心思變，”1124” 中國國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。

而今天，我看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服。更何況，無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。

我要提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家。選戰開打，還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事。

國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，我們可以自己慢慢解決。

2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵。只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路。

然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷。

對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

我整合的相關資源，都將成為國民黨重要的力量。我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望。

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