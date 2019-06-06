還有3年 這些人已備戰2022基隆市長選舉…

2019-06-06 11:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕2022年基隆市長寶座誰來挑戰？現任基隆市長林右昌將於2022年任期屆滿卸任，使得有意問鼎百里侯的藍綠人選摩拳擦掌動作頻頻。國民黨陣營有意參選市長的有移民署前署長謝立功、藝人許效舜等人，就連前立委謝國樑也四處活動。已經兩度代表國民黨參選基隆市長失利的謝立功，被問到是否決定第三度參選基隆市長？他說，「正準備中」。

至於藝人許效舜表態有意角逐基隆市長，謝立功表示，許效舜看到基隆夾在雙北之間，進步非常有限，不同專業領域的都投入，可以發現基隆更多的問題，都是好事。

謝國樑近來勤跑基層，電視台的政論節目頻頻曝光，在節目中月旦人物臧否時事，在地方重要活動場合也都看得到他身影，雖然還未表態要選市長，但由於謝國樑的祖父謝清雲1964年代表國民黨參選基隆市長失利；地方盛傳，由於國民黨自去年九合一大選勝選，形勢大好，謝國樑今年初接下謝清雲文教基金會董事長重出江湖，是否會替祖父謝清雲一圓市長夢，機會濃厚。許效舜日前表態想選基隆市長，並會回地方溝通與交換意見，躍躍欲試態度濃厚。

林右昌此屆做滿後即會卸任，民進黨內誰來接棒，目前還沒有譜，政壇人士分析，民進黨誰接林右昌棒子，恐怕要看明年總統大選結果，以及立委蔡適應是否連任立委成功。

如果蔡適應順利連任，由於形象好學歷高且問政表現獲好評，被外界視為是問鼎下屆市長的強棒；但蔡適應選立委將會面臨黨內同志挑戰，蔡將被要求承諾選立委就不會選市長，如何解套有賴政治智慧。除蔡適應外，還有不少網友拱基隆女兒-台北市議員高嘉瑜回基隆選基隆市長。

謝立功昨天現身國民黨立委初選民調公布現場，被問到是否再選基隆市長？他說，正在準備中，目前時機尚早，先關心明年立委大選，讓國民黨贏回席次，市長選戰日後再談。

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