再向賴清德喊話 蔡英文：一加一大於二是從頭到尾不變的主張

2019-06-06 09:45

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今早接受亞洲電台訪問，對於連任之路遭到嚴峻挑戰，她也再度喊話過去3年打地基或許讓人覺得很吵、塵土飛揚，但現在讓大家感受到執政的成績，而且如果現任總統不連任，過去的努力就前功盡棄。她並再度向黨內競爭對手前行政院長賴清德喊話，強調無論是初選前還是初選後，一加一還是大於二，這是她從頭到尾不變的主張。

從之前選總統時的「三隻小豬」，到現在的「辣台妹」稱號，蔡英文也說明，這要凸顯她對很多事情很堅定，再大困難都會面對，也很能忍，等到撥雲見日，過去3年執政雖歷經困難，但現在一樣樣解決，讓大家感受到執政成績，而要驗收成果還需要一任總統的時間，如果現任總統不連任，就前功盡棄，過去的努力都浪費了。

她也強調，過去3年打地基是讓台灣有續航力並脫胎換骨，或許會讓人覺得好吵或塵土飛揚，但現在回過頭來看會覺得一切都值得，就像減稅方案，花了3年才讓人民有感受，國防自主方面如潛艦國造，是從蔣介石時代就想要，但一直到她上任後花3年才把潛艦設計圖做出來，最困難的技術面都掌握了，接下來就是廠房破土準備造潛艦。

對於召喚支持者成為「辣台派」，蔡英文認為，這是反映台灣人民希望總統是堅定總統，能撐住所有壓力持續往前走，她也歡迎大家加入辣台派。

談到黨內競爭對手賴清德，蔡英文也說，黨有黨的機制與傳統，希望在整個機制過程有最適合最具競爭力者出線，這次初選設計非常謹慎，把大家意志都考慮進去，黨的傳統在是初選之後，整個黨會再凝聚起來，因此她也注意到初選期間不要太激烈，希望儘量維持平和態勢，讓將來整合會比較順利。

蔡英文也重申，在她心理，一加一還是大於二，這是從頭到尾的主張，無論初選前還是初選後都是，但她也認為，民進黨內挑戰現任總統連任，這在以前沒有發生過的事情，很多支持者覺得不適應，畢竟現任總統做了一任，也累積出總統有的經驗與歷練，這就是3年有成的概念，她希望有更長時間把建構的藍圖夠順利完成。

對於初選結束後是否有可能整合為一組候選人，與賴清德互為對方副手？蔡英文仍說，選後大家好好想想，未來怎樣對黨最好，不用侷限任何設定，心胸打開為這個黨這個國家想一想，現在講什麼都太早，尤其現在是初選的最後階段，就是開放自己的心胸，好好找一個往前走的方式。她也說，與賴清德從來沒有放棄溝通過，都是「現在進行式」。

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