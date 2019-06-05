民調問卷曝光！ 卓榮泰：總統初選絕對專業公正

2019-06-05 17:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會今通過2020年總統選舉提名初選民調問卷格式。民進黨主席卓榮泰會中表示，黨中央所有的相關主管會全心全意地盯住整個民調作業，不容許外界有任何的質疑，同時也公開呼籲所有外界的個人與團體，都要相信我們這個民主機制，不要在言論上，再對兩位候選人，或是雙方團體有任何不禮貌的行為或是攻擊。我們有嚴謹的作業、防弊的措施、專家的參與以及事後的驗證，本次民調會做到絕對專業跟公正，中央黨部會負起全部的責任。

民進黨總統初選民調6月10日至14日執行，並進行三方對比式民調，由總統蔡英文與行政院前院長賴清德，分別與國民黨韓國瑜、台北市長柯文哲比民調。此次總統初選首次納入手機民調，採手機、市話民調比例各半。

民進黨發言人李明俐會後轉述卓榮泰於會中談話。卓榮泰表示，未來這個禮拜是關係著民進黨整個民主進程當中能不能建立起一個模式、典範，甚至一個正面形象的關鍵時期。所以他也特別要求黨秘書長羅文嘉與所有相關主管，第一，電視政見發表會要全力圓滿完成，第二是民調的過程要全力做到公平。至於政見發表會，已與雙方代表就內容、細節完成共識，馬上將於星期六下午兩點鐘在華視頻道播出。

卓榮泰表示，在政見發表會之後，將於下星期一開始進行民調，我們要再重申一次，市話都是以一年以前登記在案的住宅電話簿，末二碼隨機抽樣，而手機是以NCC公布的行動通信網路業務用戶號碼核配現況表，末五碼隨機抽樣。基於以上完備的程序，完全不容也不會有任何灌進其他坊間所說的電話簿來當作母體的可能性，這種質疑是不存在的。

卓榮泰表示，6月6日當天的抽樣過程，我們也要求全程錄影、錄音，民調委員及雙方代表，在重要的時刻都必須全程在場，並以最科學、公正、公開的形式，讓抽出來的25套樣本能夠及時密封存留使用。

卓榮泰表示，民調進行過程，雙方代表觀察員也能夠在場監督，讓這個過程能夠以昭公信。我們也會成立緊急應變小組，民調委員會委員也會直接在現場觀察，有任何現場發生受質疑的狀況，現場馬上處理，即刻排除。

卓榮泰表示，如果有發生不可抗力的情形或機器毀損，民調公司必須立即排除，超過30分鐘仍未能恢復，當天5家民調將立即停止，以求公平。

卓榮泰表示，民調完成之後，如果有任何一方對民調結果有所質疑，我們可以有完整的紀錄供事後查驗，如果民調單位涉有不法情形，中央黨部能夠依據訂有民、刑事責任追究的合約依法追究。當然，我們不希望進入到那個程度。

卓榮泰表示，黨中央所有的相關主管，全心全意地盯住整個民調作業，不容許外界有任何的質疑。同時，我們也公開呼籲所有外界的個人與團體，都要相信我們這個民主機制，不要在言論上，再對兩位候選人，或是雙方團體有任何不禮貌的行為或是攻擊。我們有嚴謹的作業、防弊的措施、專家的參與以及事後的驗證，本次民調會做到絕對專業跟公正，中央黨部會負起全部的責任。

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