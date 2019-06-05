雄風飛彈之父韓光渭逝世 享壽89歲

2019-06-05 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕為台灣國防研發做出重大貢獻，被譽為「雄風飛彈之父」的前中科院雄風計畫主持人韓光渭少將，上週六（1日）在家中逝世，享壽89歲，中科院將擇期舉辦追思會。

曾任中科院雄三飛彈總工程師，現為中央大學企管系助理教授的張誠博士今天在臉書PO文，悼念昔日中科院老長官韓光渭。張誠表示，韓身為我國史上唯一一名中科院將軍院士，以文韜武略為雄風攻艦飛彈奠定良好基礎，孕育了雄風文化，如今才有了我國引以為傲的雄三飛彈與遠距精準打擊能力。

張誠憶述剛加入韓光渭主持的雄風計畫時，第一個感受便是人性化的團隊氣氛，「人與人相處以禮相待，沒有權威，互相尊重，各單位不定期舉辦讀書會，分享人生閱歷，讓冷冰冰的科學溫暖了起來」，就是這段經歷讓他在多年後回想時，仍不禁感念「這就是韓老師塑造的雄風文化」。

張誠接著以「智仁勇兼具」評價老長官，他說，「韓老師學富五車，是中華民國目前唯一的將軍院士，是智者」、「斯斯文文，塑造雄風文化，是仁者」、「從韓老師的身教，可以感受到韓老師就是即墨之戰田單復國的勇者」。

知悉韓光渭過世的消息，不少舊部紛紛在文章下方留言，向這名極得人心的老長官「敬禮致意」，此外也有許多網友不約而同地推文「感謝您對國家的付出」，向雄風之父道上一聲聲最後的感謝。

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