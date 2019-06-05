韓國瑜喊取消年改 張善政：18％不需要改回來

2019-06-05 14:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜日前在高雄市議會備詢時，拋出他當選總統要取消年改，有意參選總統的前行政院長張善政今日受訪表示，公務人員優存利息18%不需要改回來，「18%取消就取消了！」

前閣揆張善政今日至Verybuy網路科技公司擔任一日實習生，他體驗用電動滑板車繞行公司一圈，也向年輕同事學習如何沖咖啡及拉花，大讚公司氣氛很像Google公司。

對於取消年改議題，張善政表示，年金改革要改回原本一模一樣不太可能，年改後公務人員所得替代率降至60%偏低，會降至60%是根據OECD國家平均標準，但那個是全球私部門。

張善政認為，OECD國家的私部門平均薪水待遇較高，不能拿不是針對政府的數字來年改，這沒有考慮到公務人員的特性，「這對公務人員不公平！」

張善政指出，以台灣公務員的薪水來講，與民間業界資深的經理相比確實是有差距，拿OECD國家平均來改「有欠考慮」，個人立場是世界上的公務人員所得替代率是否都是60%？

他舉例，新加坡公務人員待遇比台灣高，新加坡待遇非常好，若新加坡所得替代率是60%還可以，但台灣公務人員待遇沒有新加坡好，所以台灣的年改是不合理的，不能隨便抓數字就調所得替代率，應該要好好檢討。

對於韓國瑜喊出「發財外交」，張善政強調，發財外交只是4個字、一個口號，至於可不可行要看如何去做。

他認為，「發財外交」要幫助企業去找到對的市場，像是外貿協會在國外開發市場，可以回國了解年輕人需求，再出去幫他們找市場，「如果有做這些事情，發財外交八字才有一撇」，「發財外交」這4個字講很簡單，要如何成功這是要有內涵的。

此外，對於鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜是否有找他擔任副手，張善政則表示，完全沒有。

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