接見民主參訪團 立法院長：台灣絕對無法接受中國極權統治

2019-06-05 14:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今在陸委會副主委陳明祺等人陪同下，接見「認識台灣民主人權參訪團」，擔任訪問團的榮譽總顧問、推動中國民主化的陳破空稱讚台灣的民主成就，例如近期推動的同婚法案，自由觀念領先全亞洲，未來也將持續為台灣民主加油；蘇嘉全引用美國自由之家的調查指出，台灣的世界自由度評比分數高達93分，中國僅拿到11分，儘管中國一直想統治台灣，但台灣絕對無法接受中國的極權統治。

蘇嘉全表示，他與大家相同，都是從早期就一直在推動華人社會民主化目標的人，他在1986年戒嚴時期就參與選舉，隨後民進黨創立，他也擔任國大代表。他回憶當時，在民主殿堂的國民大會中，每次在會議，身邊周圍都坐著國安人員，只要發言超出時間就會被國安人員拉下來，完全不像是一個民主國家該有的現象。

蘇院長回憶，當時在體制內進行對抗，希望每一個國會議員都必有民意基礎，因此要求國會全面改選，這樣的訴求也獲得民意的支持，因為人民也對國民黨的威權統治反感。當時，海外也有許多支持民主化的台灣人被列為黑名單無法回台灣，因此要求取消黑名單也是訴求之一。「我們要求每一位支持自由民主的海外台灣人，都能夠回到自己故鄉一起為台灣民主化努力。」

蘇嘉全引用美國自由之家之調查指出，台灣的世界自由度評比分數高達93分，在亞洲地區只有輸日本的96分，而中國僅拿到11分。兩岸地理距離很近，但是在自由、民主的理念上則相隔遙遠，儘管中國一直想統治台灣，但台灣絕對無法接受中國的極權統治。在場各位都有一段為民主奮鬥的過去，如今在世界各地持續推動中國的民主化工作，而全世界的國家都相當期待中國能夠進行民主化。

蘇嘉全強調，台灣也是經歷幾十年才有今天民主成果，所以他相信有一天，中國人民也會站起來向政府當局要求應該擁有的自由權利，因為民主是全世界的普世價值，是國家應給人民的基本權利。身為台灣民主基金會的董事長，蘇嘉全相信未來彼此可以有很多合作機會，一起努力讓中國民主化，他相信華人社會可以與西方社會同步，一齊享受民主的成果。

擔任訪問團的榮譽總顧問陳破空表示，在場的各位都是民主歷史的見證人，他身為中國八六學潮的組織者，在追求民主運動的過程中歷經入獄等挫折，當他看到台灣的民主成就，他就知道看到華人社會民主化的一線光芒，因此他把台灣當成自己的故鄉。

他表示，台灣是亞洲的民主標竿，台灣的民主成就僅次於歐美國家，台灣的民主穩定，立法院更扮演民主化的重要推手，近期推動的同婚法案，自由觀念領先全亞洲，他每次來台灣都學到很多東西，未來也將持續為台灣民主加油。

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