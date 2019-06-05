踢館撲空 國民黨立委赴中選會 李進勇外出鎖門

2019-06-05 11:12

〔記者黃欣柏／台北報導〕為抗議「公投法」修法，立法院國民黨團多位立委上午特別赴中選會拜訪主委李進勇，不料李進勇正好有事外出，主委辦公室大門深鎖，眾藍委撲空後只好在現場高舉看板、呼起口號，目前已經離開中選會。

據了解，國民黨團主要是不滿中選會擬推動修法讓公投「得」與大選脫鉤，因此昨通知李進勇將前往拜訪，不料今天李進勇卻未依約現身，而是由中選會副主委陳朝建出面接待，讓眾藍委十分氣憤，紛紛在現場高喊「作弊主委」、「李進勇下台」等口號。

國民黨立委曾銘宗批評，民進黨團在上月28日以人數優勢通過李進勇任命案，過程有嚴重瑕疵，而且李進勇居然在上任第一天，就說要配合民進黨立委蔣絜安提出的修法版本，讓公投得與大選脫勾，因此國民黨團強烈懷疑李進勇在明年1月11日大選已經準備好要作弊。

國民黨立委呂玉玲說，李進勇曾經擔任過民進黨副秘書長，而且去年敗選時曾說要退出政壇，如今卻反悔，還在民進黨團人數優勢下出任中選會主委。她質疑，讓公投與大選脫鉤，這明明白白違反憲政，而且法案條文內有一條說要「一定數量內的公投（才能合併大選）」，標準也沒有說清楚，這就是民進黨在去年九合一選舉挫敗後，擔心明年選情危險的作弊方法。

今天前往中選會踢館的國民黨立委，包括曾銘宗、呂玉玲、許毓仁、黃昭順、陳宜民、賴士葆等，中選會派出副主委陳朝建接待，但眾藍委並不領情，隨後直奔李進勇的辦公室敲門嗆聲，甚至一度喊出要找鎖匠開門，最後在現場中選會人員、警力勸阻下，以喊口號結束這次踢館。

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