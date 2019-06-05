高市議會閉幕 黃捷輕嘆：最失望就是「市長的表現」

2019-06-05 10:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會今天閉幕，時代力量高市議員黃捷回顧整個會期，直言最失望的就是市長（韓國瑜）的表現。

黃捷表示，整個會期感覺變成大家都在討論、是不是哪些局處首長要選立委？或者是市長要選總統？完全擱置市政，就算真的在問市政的議員，但市長的回應卻常把事情移開，很少正面回答，或者說這個就是抹黑，不然就推給前朝。

黃捷說，如果你一直都把事情推給別人，這樣子對市政完全沒有幫助，所以她最失望的，就是「市長的表現」。

她指出平心而言，我們沒有要搞意識形態，也沒有說他是什麼政黨的背景，或者他要去選總統，她個人都樂見，但是就市政上面，他就是表現的不好，大家可公評。

黃捷分析，韓國瑜表現欠佳、要回歸到他對於市政上真的是不夠了解，又以為他可以用選舉那一套，以他的那個能力、演講的能力，就可以應付這一次的定期大會？他可能輕忽了，沒有想到市政本來就應該要是好好的討論。

黃捷認為，他至少應該從臨時會到第一次定期大會之間，要花很多的心力去做第一次的準備，但是沒有，他這陣子或者出國，不然就是忙他自己黨內的事情，他準備錯方向了，他準備到他不應該在這個時候失分的事情。

黃捷也提出幾個正向部分，特別是不少新進議員的表現滿認真的，值得她學習，但也覺得很可惜，如果大家認真質詢，然後市府認真應答，那個效果會出來。

還有，她感受到其實不分黨派，我們（議員）還是可以好好合作，很多議題其實是可以好好合作，覺得未來還算有希望。

黃捷特別提到議長許崑源，感覺他不會因為你是不同政黨、就對你很有偏見的人，至少時代力量受到尊重，對所有人，這是一個很好的前提，如果議長對於不同黨派很尊重

的話，發揮議題上面，大家可以理性的來對話。

官員的表現部分，黃捷覺得至少比市長好，並點名交通局、海洋局表現最亮眼，觀光局就不用說了。

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