「應讓年輕人發揮」 林嘉誠退出柯文哲國政小組

2019-06-04 23:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲未鬆口參加2020總統大選，但動作頻頻被外界視為有意參選，本報4月獨家報導，柯文哲找前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，當時消息曝光後，國立交通大學教授劉俊秀因不知是協助柯而連忙退出，如今又傳出林嘉誠退出的消息，林嘉誠受訪表示，現在是年輕人時代，應讓年輕人發揮，自己年事已高，不打算重返政壇。

本報4月獨家報導，柯文哲找前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，邀集專家學者撰寫國政白皮書，柯隔天受訪證實有找林嘉誠，但要外界別想太多，並稱市找專家、學者組市長顧問團，但被媒體追問「國政小組」容易讓人聯想到總統層級，柯文哲則回應「那就把國政改市政就好啦。」

據轉述，林嘉誠找尋的專家、學者多為前總統陳水扁時期的人，因此過程並不順利，頻頻碰壁，但仍有找到願意加入的人，而林嘉誠也在4月18日、也就是消息曝光不久，發訊息給這些人相約聚餐，時間訂在5月31日下午7時，地點會再另外通知，同時也找了柯文哲參加，但林嘉誠近日在考量之下，決定退出國政小組。

林嘉誠證實有餐敘，但強調後來已取消餐會，並說重點不在柯文哲，他主要是邀請過去在研考會及市府官員的朋友吃飯。至於是否退出國政小組，林嘉誠表示，沒有國政小組，他也沒任何職務，當初只是幫忙找一些能夠讓柯市長請益的人而已。

林嘉誠表示，現在他的身體不好，如今新生代人才輩出，各黨各派都有人才，自己孤陋寡聞，認為應該交給新生代。市府發言人劉奕霆表示，市府對此無任何評論。

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