韓粉教她「如何當眼科醫師」 黃宥嘉發文反嗆

2019-06-04 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日高雄市長韓國瑜凱道造勢，聚集大批韓粉，但因為當天天候不佳下大雨，有不少韓粉因為沒有地方避雨，竟直接湧入台大醫院，讓不少院方人員、病患、家屬傻眼。對此，眼科醫師黃宥嘉日前就在臉書上砲轟，果不其然有韓粉到該文底下嗆聲，讓黃宥嘉再發文痛批。

本月1日當天，就有一名在台大醫就診的病患家屬到臉書「韓國瑜市長罷免連線」發文抱怨韓粉搶占醫院空間，造成院方不便。眼科醫師黃宥嘉隨後也在臉書上發文指責造勢活動主辦方的不是，同時呼籲韓粉要有公德心，「更累的是醫院的病人與照顧病人的家屬，還有醫院的醫護人員。建議遊行的人，如果也會累，主辦單位應該要自備帳篷、自備冷氣電風扇」。

該文也讓不少網友也留言表示認同，但不出所料，不久也有韓粉留言嗆聲，當中有留言表示「談公德心，首先自己要有羞恥心，千萬不可有政治的好惡，假借醫療神聖的藉口扣押不喜歡的政治團體大帽子」還教起黃宥嘉「如何當眼科醫師」，「身為眼科醫師千萬不要大小眼，看人有所差別」。

黃宥嘉則親自回覆：「人天生理學上就是大小眼...做眼科醫師，我比你會！不用您來班門弄斧。」更發文反嗆「你自己有政治好惡來跟我講不可有政治好惡是哪招？看人不可以有大小眼是對的，您跟我講話不就大小眼嗎？沒禮貌，自以為要教訓誰？」

網友紛紛表示，「臉皮超厚，打擾到醫院病患一點不好意思都沒有嗎？還敢質問教訓看不過去的人！真是大開眼界了我」、「笑死，幾歲的人還要人家訂清楚規矩，這不是簡單道德問題嗎？他是媽寶喔」、「韓極粉不講道理是出了名的，要不蔣萬安也不會那樣說」、「要人明訂規矩才能自律，是小學生嗎？」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法