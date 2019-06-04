出席六四紀念晚會 賴清德：讓事件不在台灣發生

2019-06-04 20:20

〔記者謝君臨／台北報導〕「六四天安門」事件屆滿30年，公民團體今於中正紀念堂舉辦紀念晚會，並邀請各政治人物簽署「我譴責、我要求、我承諾」3聲明；稍早前行政院長賴清德到場後，在聲明看板上簽下姓名，並受訪指出，最重要的，就是讓六四事件不再於台灣及中國發生，如此才能達成亞太區域穩定及兩岸的和平。

賴清德說，首先要向主辦單位和見證「六四天安門」事件的先驅，還有許多海內外關懷民主的人士表達敬意；他認為最重要的，是「我們絕對不讓六四天安門事件在台灣發生」，堅定反併吞，反一國兩制，反和平協議，我們一定要堅定的團結在一起，捍衛台灣的主權，維護台灣的民主。

賴清德強調，為了不讓中國的「六四天安門」事件再發生，我們一定要站在民主的陣營裡，推動民主到中國去，讓中國能夠民主化，這樣才有辦法讓六四事件不再於中國發生，也可得到亞太區域的穩定，跟兩岸之間的和平。

身為唯一一位到場的總統大選擬參選人，賴清德指出，如同基層看到及所認知到的，各項民調都呈現這樣的事實，「我是民進黨內最強的候選人，我可以打敗國民黨的候選人，希望全國的父老鄉親，特別是長期支持民主、自由、人權及捍衛台灣主權的朋友，一定要支持我，我有能力達成這樣的目標」。

賴清德說，這2個多月以來，他在每個場合都提出國家大政，未來在政見發表會時也會提出，初選過關後，也將提出更多的具體政策，敬請國人支持。

賴清德所簽下的聲明為，「我譴責—中華人民共和國政府1989年武力鎮壓民主運動，造成六四慘案；我要求—中華人民共和國政府立即公佈六四真相，向受害者及其家屬道歉並賠償，並追究當年決策與執行官員的罪責；我承諾—將持續以具體行動關注中華人民共和國民主改革。」

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法