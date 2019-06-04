花蓮王包養記者案遭彈劾 林金虎：我不知道

2019-06-04 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣政府前副秘書長謝公秉等人，辦理「縣政宣導平面及影片素材資料庫蒐集建立」案，採限制性招標發包給特定記者，監察委員王幼玲等人今針對謝公秉、縣府行政暨研考處長林金虎提案彈劾，林金虎面對記者詢問回應說：「我不知道」，並以開會為由掛斷電話，而謝公秉手機則未開機。

去年12月，週刊報導指出，花縣府砸公帑546萬元，以限制性招標讓記者採集輿情，謝公秉雖撇清「沒有涉及標案」，但經了解，「縣政宣導影片素材資料庫蒐集建立採購」與「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立採購」兩案，皆由時任縣府副秘書長謝公秉會核意見及簽章，除檢調依據媒體報導分案調查，監察委員包括王幼玲、王美玉、趙永清也申請自動調查。

花蓮縣政府於2017、2018年間，辦理25件「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，分別與14家媒體的15名在地記者個人議價簽約蒐集輿情，監察委員認為，這樣令新聞媒體成為政府機關等公部門的傳聲筒或代言人；監察院今以11比0票全數通過，彈劾花縣府前副秘書長謝公秉、處長林金虎及科長黃微鈞。

而報導曝光後，除了地方報更生日報以外，其他全國性媒體多數涉案記者有些遭公司開除或「被請辭」，檢調也介入調查，目前多數記者都轉往其他地方媒體工作或轉職。監委王美玉說，她本身來自媒體，看到這樣的情況令人痛心，而涉案的記者「有2個背叛」，分別是背叛自己的天職成為契約工，以及背叛公司。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法