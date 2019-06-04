金恒煒：台派連署挺賴清德不只一個廣告

2019-06-04 16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕前中研院院長李遠哲發起連署支持前行政院長賴清德代表民進黨角逐明年總統大選，知情人士今天下午指出，李遠哲等人的連署內容還在修改中，並非「台灣海外網」近日所刊出的連署內容，凱達格蘭學校校長金恒煒接受本報訪問時透露，據他了解，台派近來透過各種管道挺賴清德，其中李遠哲等人的連署，近日將刊登平面媒體廣告，但另外台派人士也會刊登其他廣告挺賴清德。

金恒煒因此表示，最近挺賴清德參選總統的廣告，將不會只有一個。

李遠哲聯合金恒煒、台灣社社長張葉森、北社社長李川信等人發起挺賴清德參選總統的連署，金恒煒受訪表示，李遠哲對於這次連署非常慎重，看成是一件重要的大事，不過，他最初看到的連署內容，與「台灣海外網」刊出的內容不太一樣，但連署內容有要蔡英文總統「知所進退」等字眼，李遠哲近日可望出面召開記者會。

張葉森表示，近來大家彼此是透過line連繫，計畫連署支持賴清德代表民進黨角逐明年總統大選，原始的連署版本目前已撤掉，內容正在修改中，最初的版本確實有呼籲蔡英文要「知所進退」，但並沒有講得很白，要蔡放棄連任」。

張葉森說，他明天上午10時將聯合李川信、金恒煒、前民報董事長陳永興、台灣制憲基金會董事鄭文龍、前台大教授賀德芬等人召開「搶救台灣民主選舉」記者會，表達對民進黨總統初選制度一改再改、因人設事等憂心，並明確呼籲民眾支持賴清德選總統。

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