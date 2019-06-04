轉彎？ 韓國瑜稱沒提恢復18％年金 網友貼新聞影片狂酸

2019-06-04 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會答詢指出，針對軍公教年金改革議題，「政府過去的承諾要照做、要恢復」，被鴻海董事長郭台銘酸「開空頭支票」，但韓今發出4點聲明，澄清並沒說要恢復18%，事後受訪再度澄清，強調「沒說過的別塞在他嘴巴」。對此，有網友貼出新聞片段，質疑韓國瑜說法轉彎，影片也引發網友熱議。

親民黨高雄市議員吳益政上月29日在議會詢問韓國瑜對軍公教退休金制度議題的看法，韓國瑜回「政府承諾的年金不能悔改」，吳益政質問此話是否代表「就是要恢復」？韓國瑜沒有明確回應，僅輕輕帶過「我認為政府承諾的這一部分，不能悔改，不能悔改，絕對不能悔改」。

韓國瑜當時說，當公務人員青春已經沒有了，年紀大了，「這時候說要改他的年金，就是政府失信於人民」。

但韓國瑜今聲明澄清，他講的內容是「軍公教警、一個人青春只有一次」，在退休的時候，政府曾經承諾的，政府千萬不能失信。他強調，從未主張恢復軍公教18%年金，呼籲惡意扭曲人士不要再刻意抹黑；接受聯訪時再度澄清，從未提過恢復18%，「韓國瑜沒講過的話，不要塞到韓國瑜嘴巴」。

臉書「打馬悍將粉絲團」則貼出當天議會質詢的新聞影片，質疑「韓國瑜說他從沒說過要恢復18%，所以這影片裡的人是誰？」網友也留言酸「顛三倒四，自己說的話遭轟爆之後，又翻共，政治人物可以棄誠信為無物，應屬他第一名」、「他很會！他真的沒說出口：要恢復18趴！語意是要恢復，但沒一字不漏說出口就不算！」、「政府承諾不能悔改 韓導承諾的當沒講過」、「他說不定早就設計好了，老是把話說到模稜兩可，達到目的後再否定」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法