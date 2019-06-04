韓稱未主張恢復18％、網貼新聞笑打臉 李來希回32字紅底圖...

2019-06-04 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體報導高雄市長韓國瑜取消年改，並將恢復過去軍公教18%年金，鴻海董事長郭台銘也酸「開空頭支票誰不會？錢哪裡來？」相隔數天後，韓今下午才發出聲明，澄清從未主張恢復軍公教18%年金，他關注的是程序正義，呼籲別再抹黑。消息一出後，有網友在全國公務人員協會理事長李來希臉書貼出新聞報導，並調侃李被韓「打臉」、「所託非人？」對此，稍早李也做出回應。

今天下午3時31分，李來希在臉書貼出兩張照片，一張是他跟韓國瑜坐下交談、嘴巴開開、手部晃動，並搭配高雄風景的照片，另一張則是以亮紅色為底的畫面，上頭貼著韓在人護衛下舉手步行，後方是妻子李佳芬，以及一票舉著國旗的群眾照，同時寫道「對抗不公不義的報復性年改，只是要回當初核定的退休俸，從來沒有18%的問題」。

本報報導，韓國瑜在稍早的4點聲明中提到，首先，政府不能失信於民，他關注的是程序正義；其次，應尊重法律體制；第三，年金管理效能應提高；最後，政府不能債留子孫，另呼籲惡意扭曲人士別再刻意抹黑。

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