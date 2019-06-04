談初選關鍵時刻 賴清德：只有我能夠贏韓國瑜、柯文哲

2019-06-04 16:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨總統參選人賴清德，今天中午在高雄香蕉碼頭參加支持者座談會，他引用今天平面媒體最新民調，強調只有他能夠打贏韓國瑜，阻止親共勢力擴張，他也表示，在治理能力上，也只有他能夠贏過韓國瑜和柯文哲，希望高雄鄉親堅定支持他。

賴清德今天上午的行程都在高雄，中午12點50分來到香蕉碼頭河邊餐廳，參加支持者舉辦的「用行動帶來希望 」座談會，共有數百名賴粉參加，現場凍蒜聲不斷，粉絲搶著跟他合照。

賴清德致詞時說，初選最後關鍵時刻，感謝高雄鄉親勇敢站出來相挺，希望大家和他一起堅持到底，贏得最後勝利。美麗島事件就發生在高雄，事件後喚起台灣社會覺醒，現在才能生活在民主制度下。

他強調，在台灣最危急的時刻，懇請高雄鄉親再次站在第一線，為台灣民主打拚。他瞭解基層的憂心，好不容易2016年民進黨重新執政，國會過半，但去年九合一選舉民進黨卻大敗，輸了200多萬的選票，比2008年得票率低。

賴清德表示，民進黨處於困境，但台灣更加危險，尤其習近平已經展開併吞台灣的進程，2020年總統選舉是關係到台灣的前途，這個大局民進黨要派誰出征？

賴清德再次重申，初選剩最後1週，勝利是最大的價值，民進黨要派出能贏的候選人，無論是民調呈現事實或基層反應，都顯示他是民進黨內最具勝算，能打敗國民黨候選人的人。

賴清德舉今天平面媒體民調，強調這證明民進黨中只有賴清德，可以打敗韓國瑜，希望高雄民主聖地的鄉親，在這個大局中，再次站出來，維護台灣民主，捍衛台灣主權。

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