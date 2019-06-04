賴清德「四問菊姐」引議論 南市黨部主委發聲挺賴

2019-06-04 14:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德接受媒體專訪，提到曾就參選議題問過總統府秘書長陳菊而引發議論，總統府國策顧問劉進興今（4）日指出「賴清德在專訪中講的，跟陳菊告訴他的有很大的差距」。對此，挺賴的民進黨台南市黨部主委黃先柱回應表示，當天賴、陳兩人對談內容確實與賴所描述內容一致，也有其他黨內大老眼見為憑，而劉進興不只當天不在場，事後的揣測也扭曲陳菊語意，「大家都是長久一起打拼的好兄弟，更應謹言慎行，不要在初選過程中留下傷害」。

黃先柱說，3月17日當天有另一個大老也剛好要過去找賴清德，約在同一個地方，該大老到場時，陳菊正要離開，賴清德送陳菊上車，他親自看到，兩人互相擁抱，並且給予祝福，該大老當場也聽到陳菊說出：「三八兄弟，我沒挺你，要挺誰？」，所有在場的人都可證實賴清德所言屬實，也與劉進興事後轉述的內容大相逕庭。

黃先柱表示，看到劉進興這樣的發言感到詑異，也很心痛，即使是為了自己支持對象，也不應該這樣破壞大家過去同志間的互信基礎。

據了解，前行政院長賴清德的專訪內容，有其他媒體報導指陳菊看到內容後「既生氣又難過痛心」，總統府國策顧問劉進興指出，「在專訪中賴清德似乎暗示，在3月17日的晚上，陳菊是挺他參選的，但就他所知道，『認知完全是誤解』」。

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