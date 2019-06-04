勿忘六四 蔡英文：台灣絕對會守住民主自由

2019-06-04 08:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國血腥鎮壓六四事件在今日屆滿30年，蔡英文總統透過臉書發表談話，強調一個國家文明與否，端視於政府怎麼對待人民、怎麼對待過去的錯誤。

蔡總統說，今年是「六四」30週年，全世界的焦點，都在關注當年天安門前，上千名青年喪失寶貴生命的真相，以及現在中國對香港自由的侵蝕。

她指出，幾天前，前往香港參與六四紀念活動的當年學運領袖封從德先生，在機場遭到遣返。中國的國防部長，更向國際社會大肆宣稱鎮壓和屠殺無辜人民是正確決定。這都顯示出，中國政府不僅沒有打算反省當年的錯誤，還想繼續遮掩真相。她相信全世界追求自由民主的人們，都不可能同意這樣的做法。

蔡總統批評，還有許許多多自由倒退的例子，證明了「一國兩制」下的香港，「一國」正不斷侵蝕「兩制」。這個現象，也凸顯了民主和威權兩種制度，並不可能共存在一個國家內部。

蔡英文強調， 今年六四，她要特別對所有愛好自由的香港朋友、中國朋友說一句加油。「也請你們放心，台灣絕對會守住民主、守住自由，無論威脅、滲透，只要她當一天總統，台灣絕對不會在壓力下屈服。」

總統在臉書並放上「勿忘六四」的插畫，強調自由就像空氣一樣，只會在窒息的時候才會察覺存在。

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