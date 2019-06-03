諷柯P 賴清德：沒務實台獨哪來兩岸一家親表述空間？

2019-06-03 23:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院前院長賴清德今接受電視節目訪問，被問到與台北市長柯文哲最大不同，賴清德表示，柯文哲在國家認同方面，對於台灣未來到底要怎樣走，柯文哲的立場漂浮、言詞閃爍，希望從中得到一些利益，「坦白說，如果沒有主張務實台獨者，沒有主張捍衛台灣主權和民主者，哪有什麼兩岸一家親的表述空間？」

賴清德爭取民進黨總統提名，黨內初選將與國民黨韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

由於賴清德與柯文哲都是醫師出身，對於主持人詢問他與柯文哲最大不同為何？賴清德說，他與柯都是學習西方醫學，學的是同一套功夫，訓練沒什麼不同，柯文哲說他有決斷力和執行力，他也不否認，但他與柯文哲有兩點不同，一是國家認同，二是行政能力。

賴清德說，在國家認同方面，對於台灣未來到底要怎樣走，柯文哲的立場漂浮、言詞閃爍，希望從中得到一些利益，今天坦白說，如果沒有主張務實台獨者，沒有主張捍衛台灣主權和民主者，哪有什麼兩岸一家親的表述空間？」

賴清德說，在行政能力方面，他過去行政工作證明，他比柯文哲更具有執政能力。

此外，對於韓國瑜支持者稱韓國瑜是「庶民總統」，賴清德表示，目前浮出的總統參選人中，「我出身貧困家庭，我是庶民」，未來若當選總統，他也是一個「平民總統」，他會深入基層，聽取民意，解決民瘼，這是他未來擔任總統的角色。

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