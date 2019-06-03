獨家》33筆政治檔案須移轉國有 國民黨逾期未移交

2019-06-03 19:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會依法審定，國民黨所持有33筆與二二八事件相關黨史資料為政治檔案，須於處分書寄達一個月內將檔案原件送交檔案局。據悉，移轉期限在今年6月2日，國民黨至今沒有移交政治檔案，促轉會今日也未收到國民黨回函，33筆史料還在國民黨手中。

依「促進轉型正義條例」規定，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將促轉會審定之政治檔案移歸為國家檔案者，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

據了解，促轉會在5月第一階段審定的33筆國民黨政治檔案，包含有「中央當局對台灣二二八事件之反應與措施」，該件內容提及「主席重視台灣事件派白崇禧前往調查，台行政組織變更陳儀將被調回。」

另一件「台灣謝雪紅處分案」政治檔案，則是與中監會及中組部有關文件；「蔣渭川跨黨嫌疑案」檔案則為中監會、中執會、國防部等有關文件內，對蔣渭川在二二八事變中態度之聲明書及廣播稿等。

促轉會指出，這些檔案審定理由為，涉及民國36年二二八事件發生當時國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，及特定人士於事件期間的活動紀錄。

有的是國民黨台灣省黨部檔案，內容涉及二二八事件期間相關人員遭遇及處置。「動員戡亂完成憲政實施綱要」、「中央各部會處工作人員不願參加戡亂工作隊者之處理辦法」等檔案，則涉及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行相關。

包含1945年8月15日以後，政府機關頒定法律命令，政黨舉行會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。

促轉會委員強調，關於已審定的33筆政治檔案，國民黨尚未移交檔案原件，促轉會也未收到國民黨回函復查，後續將在委員會議依法處理，至於國民黨未通報的海工會等黨史資料，後續也將會同步辦理。

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