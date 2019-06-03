韓粉進佔台大醫院「吹冷氣、搶廁所」 醫師忍不住開砲

2019-06-03 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜1日出席凱道的造勢大會，台下充滿「紅通通」的韓粉，但當天天氣不好下大雨，有韓粉沒地方躲雨休息，竟湧入台大醫院當作「補給站」，爽吹冷氣、搶廁所，影響到病患與家屬的權益。對此，一名眼科醫師忍不住開砲，痛批是主辦單位失職。

當天一名病患家屬在臉書「韓國瑜市長罷免連線」發文表示，「遊行就遊行！幹嘛都躲進來台大醫院！大廳被佔滿！席地而坐！便利商店排到死！不知道很多病人及家屬都需要買東西嗎？這麼熱情全都出去外面啦！」不滿韓粉湧入醫院造成病患及家屬的不便。

對此，眼科醫師黃宥嘉在臉書粉絲團「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」發文表示，「更累的是醫院的病人與照顧病人的家屬，還有醫院的醫護人員。建議遊行的人，如果也會累，主辦單位應該要自備帳篷、自備冷氣電風扇」。

「錢是要拿出來用的，而不是去用台大醫院的！」黃宥嘉認為，一兩個人烙塞去用醫院廁所當然沒有問題，一群人這樣，就是主辦單位失職。她也希望下次不要再發生這種事，「不然會被當天在醫院往生的病人鬼魂附身唷，小心為上！醫院不要隨便進去是保護自己」。

黃宥嘉也Hashtag酸說：「懂那麼多事哪有用，懂怎麼把閒雜人等趕出醫院才是重要的！有繳稅等生病了再用台大醫院啦。」

許多網友留言指出，「我當天就是帶著小小孩大包小包去探病，結果看到一堆韓粉真的超怒！根本癱瘓醫院也坐在醫院門口，真的超沒水準！」、「醫院就是醫院，不是休息廣場」、「醫院是給真正需要的人使用的 不是給拉機（垃圾）使用的」、「這些韓籍粉應該去看眼科了 韓國瑜是怎樣的人都看不清楚」。

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