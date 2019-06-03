韓拋發財外交 外交官：沒有國家的外交政策是要發財

2019-06-03 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在凱道造勢時提出「發財外交」，外交官劉仕傑為此在臉書發文，指台灣的國際處境艱辛，若讓國際社會一想到台灣就聯想到「台灣是要來賺我們的錢」，過去數十年累積的良好形象會不會毀於一旦？他也說雖然不知道發財外交是什麼，但全世界沒有任何一個國家的外交政策是要發財，實在不希望台灣因為少數人的利益，就這樣被犧牲掉了。

高雄市長韓國瑜1日出席凱道造勢活動，宣稱總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，若他有機會承擔重任，要將凱子外交變成「發財外交」。

不過針對韓的說法，劉仕傑在臉書發文指，不管誰當總統，都不會否認我們要當一個在受人尊重、負責任的貢獻者角色，但韓的這番言論，會讓國際社會一想到台灣就聯想到「台灣是要來賺我們的錢」，這讓劉仕傑質疑「這樣好嗎？我們過去數十年來累積的良好形象，會不會毀於一旦？」

劉仕傑也說，外交上講究的是誠意跟信任，中國的一帶一路就是因被指為是設立「債權陷阱」（debt trap），所以惡名昭彰之餘也沒辦法贏得他國的信任。他也提到，全世界沒有任何一個國家的外交政策是要發財，雖然他不曉得發財外交是什麼？為什麼要推動發財外交？但只能想像，也許會有一群政商買辦，到時候藉著「發財外交」拿到各種個人利益，不過他也強調，真的希望這樣的想像是錯的，並強調不希望台灣因為少數人的利益，就這樣被犧牲掉了。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法