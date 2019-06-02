持續挺台！賈德納：非常希望蔡總統「訪問華府」

2019-06-02 21:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國參議員賈德納（Cory Gardner）今天表示，非常希望蔡總統訪問華府並到美國國會發表演說，「目標是邀請能夠彰顯民主風範的領袖來到美國」。賈德納肯定蔡總統在台灣和國際上展現的領導能力，此次來訪除了重申美台關係的重要，也表達美國將在經濟和安全方面持續支持台灣，「台灣是自由開放印太區域的重要角色」！

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納長期挺台，5月下旬才再次提出「台北法案」，力挺美國以具體措施鞏固台灣邦交國。賈德納此次是第四度來訪，上午先晉見蔡總統，並與總統一同走訪大稻埕，下午並召開記者會，廣泛談論美台關係。

賈德納說，他非常讚揚蔡總統在台灣和國際上展現的領導能力，這次來訪是要表達美台關係的重要性，美台共享自由民主價值，美國將在經濟和安全方面持續支持台灣，同時也強調台灣是自由開放印太區域的重要角色。

賈德納說，台灣在美國國會獲得廣泛的跨黨派支持，國會近年也通過許多決議案和法案，以展現對台灣的支持。比方說「亞洲再保證倡議法案」，在「台灣關係法」立法40週年之際通過，賈德納強調，他會持續在美國國會支持台灣在國際上的發聲、國際組織參與以及鼓勵美國高階官員訪問台灣，展現台灣在全球的領導風範。

賈德納今年二月曾參與聯名致函聯邦眾議院議長裴洛西，敦促裴洛西邀請蔡總統訪問華府；賈德納今天在回答媒體提問環節時重申，他非常希望蔡總統訪問華府並到美國國會發表演說，「我們的目標是邀請能夠彰顯民主風範的領袖來到美國」；而他自己在蔡總統過境洛杉磯時也和蔡會面，並鼓勵同事和蔡總統有更多互動，包括上次和蔡總統的智庫視訊會議。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法