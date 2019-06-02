國艦國造》軍方投入1368億餘元 2029年造71新艦

2019-06-02 14:35

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府全力推動「國防自主」，「國艦國造」政策更是其重點。軍方官員今天表示，「國艦國造」案現有7案正在執行，包括潛艦國造、快速佈雷艇、兩棲船塢運輸艦、沱江艦後續艦、新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、微型飛彈突擊艇等，如期程順利，我國2029年將獲得71艘新艦艇，共計1368億5697萬1千元。

根據軍方規劃，潛艦國造將在2025年建造1艘原型艦，快速佈雷艇將在2021年打造4艘、兩棲船塢運輸艦將在2022年建1艘、沱江艦後續艦將在2025年建造3艘、新一代飛彈巡防艦則將在2026年籌建1艘原型艦、新型救難艦在2023年落成1艘原型艦、微型飛彈突擊艇則將在2029年打造60艘。

值得注意地是，未來將取代現役巡防艦的「新一代飛彈巡防艦」案，軍方官員表示，該艦將委中科院承製，現繼續掌握該型艦艤裝，以及中科院相關戰系裝備科研案研發進度，以及進行委製協議書議約作業。

現任海軍艦隊指揮部指揮官李宗孝中將2018年擔任海軍參謀長時，在立法院外交及國防委員會透露，該艦將不採用相位陣列雷達，也就是「神盾艦」的標配，等到基隆級驅逐艦也達壽限、中科院技術成熟時，軍方將另行建案。

至於沱江艦後續艦「高效能艦艇後續艦」，以及參謀總長李喜明提出的微型飛彈突擊艇案，立法院皆決議，必須原型艦落成並經過驗證測評後，才能打造後續艦，因此，軍方預計在2022年打造4艘微型飛彈突擊艇原型艦，隨後才會啟動56艘艦艇的建造案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法