韓國瑜粉身碎骨說 賴清德諷：所為背道而馳

2019-06-02 14:18

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨在夫人李佳芬陪同下，出席在凱道舉辦的誓師大會，演講時宣示，2020他準備承擔任何重要職務，「為中華民國不惜粉身碎骨」；對此，前行政院長賴清德表示，韓說願為中華民國粉身碎骨，卻強烈支持九二共識，特別在是中共領導人習近平已言明九二共識就是一個中國的情況下，國人要看清。

賴清德今出席「六四30週年暨二二八72週年聯合紀念活動」，活動籌委會執行長、現場總主持人袁紅冰致詞時，特別提到今天活動的兩個重點，一是「摧毀中共暴政，審判六四屠夫」，另一則是「拒絕一國兩制，保護自由台灣」，並盛讚賴清德是「英雄」，是政壇清流，在污濁的時代，為台灣承擔起國家責任。

賴清德致詞提到，最近也看到國民黨候選人，特別是昨天在凱道舉辦活動非常成功的韓市長，演講中強調「為了捍衛中華民國不惜粉身碎骨」，但韓卻支持九二共識，特別是在習近平說，九二共識就是一個中國，沒有其他空間，在這樣的情況下，韓在面見國台辦主任劉結一時，仍強烈支持九二共識。

賴清德質疑，韓國瑜在這樣的狀況下，「如何捍衛中華民國？」，今天若我們主動提出和平協議，中華民國將不會存在，韓主張「為了捍衛中華民國不惜粉身碎骨」，但所做所為卻是背道而馳，呼籲國人要看清。

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