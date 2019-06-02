蔡其昌推銷蔡英文 讚當總統不能投降又不能翻桌

2019-06-02 14:27

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天陪同總統蔡英文到清水區龍天宮及西社巷弄關懷據點參拜參訪，大力推銷蔡英文，強調蔡英文推動長照2.0照顧老人、年金改革及潛艦國造，「男人做不到的，女人做到了」、「沒當兵的把潛艦做好」、「不能投降又不能翻桌」顧台灣，很不簡單，呼籲大家6月10日至12日民進黨黨內總統初選民調，要「唯一支持蔡英文」。

蔡其昌表示，讓長輩在地老化，有尊嚴的老年生活，就是蔡總統任內追求的，對老人這麼照顧的總統，這麼有心，還親自到，很怕她只當4年，後續的工作做不完，一定要讓她連任。

蔡其昌說，外界對蔡總統有很多批評，蔡英文不是每事都對，手下文武百官那麼多，只要出1、2個「杜龜、凍憨」，事情就辦得「哩哩啦啦」，總統知道就要改，去年11月24日民進黨選得不好，總統馬上大調整大改變，任用蘇貞昌擔任行政院長「衝衝衝」，中小企業臨時廠登問題、稅改等讓民眾有感。

蔡其昌說，做不對就要承認，聽鄉親的聲音，例如「一例一休」出發點很好，要避免勞工過勞，但中小企業表示缺乏彈性、勞工想要加班，蔡總統就要求勞動部針對不同企業進行改善；總統做對的，也要掌聲鼓勵，例如年金改革，以前馬總統也說要改，但只有蔡英文總統敢做，「男人做不到的，女人做到了」，不僅如此，最困難的潛艦國造，製造圖日前已公布，這不簡單，「沒當兵的把潛艦做好捏」。

蔡其昌說，目前最要緊的是總統要將台灣顧好，對岸一國兩制，台灣人很簡單，不管你是哪一黨哪一派，我們都希望維持台灣自由民主法治的生活方式，年輕人想上網就上網、老人吃飽想罵總統就罵總統，如果被對岸一國兩制，甚至統一，以後就不能罵總統，上網還要翻牆，台灣的生活方式就改變了。

蔡其昌說，蔡英文總統執政不會動不動找人挑釁或輸贏，因為台灣人愛和平，不希望戰爭，所以做總統不簡單，不能投降又不能翻桌，目前只有蔡英文總統做得到，強調「好蔡上場」，呼籲明年選舉，一票蔡英文、一票蔡其昌，但目前有初選，照理說總統現任初選的很少啦，但總統很遵守遊戲規則、顧制度，所以要初選要民調，呼籲6月10日至12日黨內總統初選民調，唯一支持蔡英文。

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