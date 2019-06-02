蔡英文：給我8年，我一定讓台灣脫胎換骨

2019-06-02 13:12

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天上午在立法院副院長蔡其昌及前內政部長余政憲陪同下，至清水龍天宮及西社巷弄關懷據點參拜與參訪時指出，未來將推動長照3.0及增加3000班公立幼兒園，「起厝起一半，師傅不通換」，強調「蔡英文是實在的人，而且會在困難當中找到成長的路，台灣需要新的動能，將來要走一條很不一樣的路，你給蔡英文8年，我一定讓台灣脫胎換骨」。

蔡英文上午到清水龍天宮參拜，民眾在廟前高喊「挺小英，顧台灣」，蔡總統參拜完後就與愛心媽媽一起包肉粽，以贈送弱勢，隨後即轉往清水西社巷弄關懷據點參訪，參觀志工DIY香包。

蔡英文表示，台灣的民主自由是世界公認，「要是台灣守不住，民主自由就守不住」，現在的台灣不是兩岸關係裡的台灣，是印太地區的台灣，現在做台灣人比較有尊嚴，大家都說「台灣尚好」。

蔡總統表示，台灣這幾年經濟持續穩定成長，稅收增加才能減稅及做長照2.0，過去2、30年我們聽的都是台商移出台灣，現在台商大量回台灣，今年一至五月台商回流向經濟部申請核準投資的金額達3000億，今年預估有5000億投資回到台灣，而台中是台商回流投資重要據點。

此外，外商也在台灣投資，尤其台中是全球機械產業最好的地方，她在2016年當選總統，2017及2018年，機械產業即產值破兆，繼電子業之後成為台灣的兆元產業，台中未來發展無可限量，目前德國西門子、日本三菱及美國微軟，也都進駐台中智慧機械園區。

另風力發電投資到2025年將達1兆元，台中港是重要重件基地，台中將成最大受益者，「蔡英文當總統，創造台灣新的產業機會及投資的機會，是無可限量的」，今年開始投資及經濟發展會愈來愈好，蔡英文說，主計長向她表示，「這是有史以來台灣再一次經濟發展加速最好的時候」，強調「起厝起一半，師傅不通換」。

蔡英文指出，其在民進黨最困難的時候接下黨主席，不僅償還欠債還有存款，並重返執政，強調「蔡英文是實在的人，而且會在困難當中找到成長的路，台灣需要新的動能，將來要走一條很不一樣的路，你給蔡英文8年，我一定讓台灣脫胎換骨」。

蔡英文說，未來將推動長照3.0，就是在各行政區設立平價的照顧機構，讓一般民眾可以安心將長輩送到那裡照顧，而且就在自己的社區，可以常去探視；8年內並要增加3000班的公立幼兒園。

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