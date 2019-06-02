國道4架戰機起降都被開超速罰單？原來是....

2019-06-02 12:29

〔記者湯世名／彰化報導〕有這種事？上月28日漢光35號演習，空軍包括F16V等4架戰機在國道1號彰化戰備道起降演練，戰機呼嘯飛降震耳欲聾，連日來網路LINE卻瘋傳4架戰機被測速照相桿拍到時速逾200公里的超速罰單，網友笑翻天，國道三隊警方看過這兩張照片說：「假的」，該路段並未設置測照桿，也非270公里處，這是網友後製KUSO版本，只能說網友「太有才！」

這兩張超速照相告發單，其中1張是附帶測速照相桿的照片，內容是彰化戰備道4個影片擷取成照片，4個方格內各有F16V、幻象2000、IDF、E-2K預警機等4架戰機起降國道，字幕是203K+650埔鹽系統路段，另1張照片則是IDF戰機因超速的告發單，告發內容為在速限110公里路段，「車速」350公里，超速240公里，地點為國道1號270公里處戰備道往北，「車」尾證號1611，時間為5月28日上午7點13分。

兩張國軍主力戰機在國道上超速被拍照的照片在網路LINE上瘋狂流傳，網友看了嚇一大跳，不少人質疑照片應是後製，但也笑稱製作這兩張的網友也太天才了，竟然會想到這種KUSO版本。

另有網友稱，4架戰機都是「3輪車」而不是四輪車！但產生的噪音、烏煙，的確已達到開單告發的門檻。不過也有網友一看就說是「假的」，該路段並無測速照相，戰機起降演練前沿路各種路障都已清除乾淨，照相桿不可能還留在現場，且就算是真的被拍照，4張超速罰單也應由國家埋單。

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