韓國瑜背後驚見秦楊 醫師爆：上週才到醫院檢查肺癌…

2019-06-02 12:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕支持高雄市長韓國瑜的民眾昨天齊聚台北凱道造勢，眼尖的民眾發現，韓國瑜後方站的人並不是政治人物，而是演戲的秦楊，為何已經在演藝界歸隱多時的秦楊為何會站在「最顯眼」的位置，引發網路熱議，不過有醫師說，秦楊最適合來作「肺癌篩檢代言人」，因為他上週剛做低劑量肺癌斷層掃描，找到0.2公分的小結節，早期發現，免於惡化成肺癌的厄運。

秦楊自從演出八點檔大反派「劉文聰」後已經淡出演藝圈，昨天再現凱道，還站在韓國瑜後方最顯眼處，引起眾人矚目，有網友kUSO說，可能韓國瑜欽點秦陽為「征服宇宙超級大將軍」，不過員林市員榮醫院的醫師說，秦楊更適合當「肺癌篩的代言」，因為上個月才到該醫院作檢查，透過AI人工智慧輔助，精準找出右肺有0.2公分的小結節，因為及時發現，可以及時追蹤治療。

上週秦楊再回到醫院接受檢查，情況穩定，目前暫時不用開刀。

院長張克士表示，別小看這0.2公分的結節，這種結節很可能不到一年就增生到超大顆，淪為肺癌末期，美國一案例，0.65公分的結節，一年內長到2.2公分，已到癌末。

張克士說，傳統胸部X光篩檢，很難發現1公分以下的結節，通常發現時已經是肺癌末期，也正因為如此，肺癌是國內致死率最高的癌症（大腸癌是罹患率最高）。

他說，低劑量肺癌斷層掃描可以篩檢出1公分以下的結節，惟肺部血管密佈，諸多血管網絡阻礙醫師的判讀，員榮引進AI人工智慧輔助，透過人工智慧的運算，去除不必要的血管影像，有效提高判讀的準確率和時效。

張克士建議，有抽癮、肺癌家族遺傳，以及置身二手菸、烹飪油煙、空氣細懸浮微粒者，應接受低劑量肺部斷層掃描篩檢。

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