解讀韓凱道造勢 人渣文本曝：這些人的「亡黨感」鐵定更強

2019-06-02 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨出席在凱道舉行的總統初選誓師活動，並向台下支持者喊話「我準備承擔任何重要職務，為了中華民國不惜粉身碎骨」，且主辦單位宣稱現場聚集人潮達40萬人，不少網友看了直播後，紛紛焦慮地直呼亡國感很重。不過，根據警方估計，數字約落在7萬人左右。輔仁大學助理教授周偉航的粉專「特急件小周的人渣文本」發文認為，「知識藍和馬郝系才是麻煩大了，他們的亡黨感鐵定比你強」。

「特急件小周的人渣文本」解讀韓國瑜昨天場子的意義時，在文中表示，「這場子就是韓自己要辦的，來站台、出錢出力的都是他能拉到的咖」，並指主要是秀實力給反對韓的黨內人士看，「但這些人出面，也不見得之後就真的挺韓，也許是透過表態，要郭董『下資源』。」

「特急件小周的人渣文本」在文中指出，韓經「之前黨內一輪猛打」，證明「群眾實力還沒死，雖然沒有非常強，但絕對還是比郭董要好。他會認真選到完」，並預測接下來狀況恐往兩面發展，即「國民黨內黑韓的神秘力量（其實名嘴都知道大概是誰，但就看誰敢開第一槍）會持續強化放八卦的力道」，另外「郭董也會增加對於立委和地方派系的互動」。

「特急件小周的人渣文本」在文中提到，他能理解有人看到這種場子會產生亡國感，「但我認為這就是不太懂真實政治的人會有的直覺，因為韓國瑜就是有那樣的基本盤啊」，並稱「你的亡國感是虛的，而之前打韓打很兇的知識藍和馬郝系才是麻煩大了，他們的亡黨感鐵定比你強，也更真實」。

「特急件小周的人渣文本」在文中直言，「就像民進黨現在的內戰幾乎讓整個黨失能」，打倒國民黨的方式，「就是引發他們的內戰，誰弱就幫誰推一把，讓他們撕殺到最後一刻」。

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