韓國瑜凱道造勢 朱立倫表祝福預告明後天訪高屏

2019-06-01 19:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕前新北市長、國民黨總統初選參選人朱立倫今受邀參加世新大學碩博士班畢業典禮，他除了勉勵畢業生追求真實、不要放棄追求新知及理想，也砲打民粹主義及總統府。而對於高雄市長韓國瑜今天在凱道的盛大造勢，他表示祝福，亦預告自己明後天也將前往南台灣。

世新大學今天舉辦107學年度畢業典禮，其中碩博士班畢業典禮在晚間舉行，知名藝人徐若瑄也是今年度畢業生之一，她還獲得「傑出表現」奬，世新大學副校長游梓翔直誇徐表現優異。典禮也邀請朱立倫發表專題演講，給畢業生勉勵。

朱立倫開頭就談到自己跟世新的深厚淵源，他表示，自己來到世新感覺很熟悉，因為妹妹是讀世新的，太太在世新教書，他常接上下課，也很感謝世新在他目前失業的情況下，還邀請他來演講，台下一片笑聲。

朱立倫除了祝福畢業生，也勉勵畢業生，他說，人生本來就有高峰、谷底，在高峰時享受掌聲，在谷底時享受人生，期勉大家不管在哪個位置，都要堅持這個原則，快樂做自己。

朱立倫也說，他30年前離開學校時，覺得世界好大，但現在已經改變，今天有許多傳播媒體，讓世界已經越來越靠近。而另一個世界的改變是，30年前還是冷戰時期，後來走向和解，資本主義及民主浪潮興起，不過發展到現在，資本主義受到新的保護主義挑戰，例如中美貿易戰；而民主也被民粹逆襲，有時只是一個口號、動作就興起，但也很可能很快就崩壞滑落。

朱立倫也提到假新聞的問題，他說，新聞最重要的就是「真實」，但網路世界、新媒體到來今天，平常滑手機看到的，到底是真的嗎？很多是假新聞，這些都是很大的挑戰，他期許畢業生至少要堅持，找回真實的基礎。

朱立倫也說到，過去他以為離開學校就可以放下書本，但後來發現10年前學到的，現在可能已經不是知識，所以他認為不要放棄接收新知，此外，就算未來成為各領域的佼佼者，也不能忘記理想，就像他從政的初衷是希望下一代更好更強，所以他給很多年輕人機會，過去擔任首長時，晉用很多20幾歲、30幾歲的局處首長，未來他也希望內閣有有很多年輕閣員。

提到經濟及薪資問題，朱立倫說，台灣過去都是走減法經濟，政府、企業都是「砍砍砍」，但反觀南韓、香港都是走加法經濟，因此也導致別人在進步，但台灣近20年薪資停滯。而他過去看到這問題，曾提快速將最低薪資提高到3萬，還被人笑說如果這樣會得諾貝爾獎，但當時笑的人現在坐在總統府。

對於韓國瑜今天在凱道大造勢，朱立倫會後接受本報記者訪問時表示，他從頭到尾都是祝福，希望活動圓滿成功。至於自己是否也將辦類似活動，朱則回應，他明後天就要前往南台灣，明天要去高雄，後天去屏東。

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