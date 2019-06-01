韓國瑜提出「發財外交」 議員批他「鬼扯大王」

2019-06-01 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在凱道批評政府的「凱子外交」，並提出「發財外交」的新名詞，許多人沒聽過何謂「發財外交」？高雄一名聽慣韓國瑜口號的陳姓工程師，在他的臉書上以一句話解釋：「總目標就是台灣發大財」；市議員也批韓國瑜是「鬼扯大王」，強調國家大事不是喊口號。

韓國瑜從競選高雄市長以來，拋出的口號一個接一個，最為人知的就是「高雄發大財」，遭批「騙三歲小孩」。

韓國瑜今天在凱道造勢活動上慷慨激昂，批評目前的外交政策是「凱子外交」，將來要把外交政策變成「發財外交」。

許多民眾聽得一頭霧水，搞不清楚凱子外交與發財外交的差別在哪？

一名高雄陳姓工程師在他的臉書上批說，韓國瑜就是喊喊口號，大家不用太當真，如果真的要以一句話來解釋「發財外交」，那就是「總目標就是台灣發大財」。

對此，高雄市議員邱俊憲批說，小英總統的外交是很務實的，也參與許多國際組織，根本不是凱子外交。

邱俊憲強調，他在議會質詢韓國瑜市長的高雄發大財如何實現？韓也說這像過年一樣，是句問候語，暗示不太可能實現，如今卻又提出「發財外交」，他建議韓國瑜，國家大事不是喊口號。

另位議員高閔琳也批說，高雄都還沒發大財，韓市長又胡扯什麼發財外交，真的是鬼扯大王。

高閔琳反駁說，台灣目前推動的是實質外交，也不是凱子外交，例如最近台美關係大進展，北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會。

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