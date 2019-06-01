捍衛台灣民主自由 美十年來對台軍售已逾7000億元

2019-06-01 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國防部今（1日）公布印太報告，其中透露自2008年以來，美政府已向國會提交超過220億美元（編按：總額在227.72億美元左右，約新台幣7175億元）的台灣軍售案。

細數美國這十年來軍售台灣的歷程，主要項目包括2008年的4套愛國者飛彈發射組、330枚愛國者飛彈、30架阿帕契攻擊直昇機、32枚UGM-84L魚叉飛彈、升級E-2T預警機升級等等，價格約為64.45億美元（約新台幣2031億元）

接著在2010年，我又向美購入2套愛國者發射組、60架黑鷹直升機、2艘鶚級獵雷艦（於國軍服役後改為永靖級獵雷艦）、35具戰術數據鏈路MIDS終端機等等，共約63.94億美元（約新台幣2015億元）

2011年美台軍售，國軍F-16 A/B型戰機一躍升級為F-16V，並續約美國路克基地飛行員培訓，還有F-16A/B、F-5E、C-130運輸機的零件等等，總額是58.52億美元（約新台幣1844億元）。

2015年，我從美方購入2艘派里級巡防艦（即銘傳艦、逢甲艦）、36輛AAV-7兩棲突擊車、250枚便攜刺針飛彈、769枚拖式2B型飛彈、標槍飛彈等等，花費18.31億美元（約新台幣577億元）。

到了2017年，美台軍售除了提升紀德級驅逐艦的電戰系統之外，還包括多種飛彈如50枚HARM反輻射飛彈、56枚AGM-154聯合距外武器空對地飛彈、46枚MK48魚雷、16枚標準二型飛彈、168枚MK54輕型魚雷轉換套件等等，一共是14.2億美元（約新台幣447億元）。

2018年、2019年主要是聚焦在戰機上面，包括F-16、F-5、IDF、C-130運輸機的5年份零附件和後勤支援系統，以及路克基地F-16飛官訓練和後勤維護等等，總計8.3億美元（約新台幣261億元）。

美國防部在印太報告中強調，美方與台灣合作的目的，就是為了要確保台灣能夠保持安全與自由，所以美國必須提供台灣足夠的防禦性武器，使台灣有能力自保。

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