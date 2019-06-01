船長快看！台灣周邊外海「釣」到中國軍艦 通報最高可領3萬

2019-06-01 09:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕外國軍艦今年頻在台灣周邊海域航行，海軍近日推出外艦通報獎勵作法，邀漁民當「眼線」，若漁民作業時在台灣周邊海域發現外國或中國軍艦，拍照並回報發現位置，最高可領3萬元，最近已有蘇澳漁民成功領到獎金。

台灣海峽最近頻有美國軍艦通過，中國年初也派出軍艦在台灣東部海域巡弋，為鼓勵漁民通報船艦動態，海軍祭出獎勵，依照距台灣本島距離、國籍，可領豐厚獎勵。

通報獎勵分3種，24海浬內發現中國軍艦可領3萬元，若是一般公務船，也有2萬元獎勵金。至於其他國籍軍艦、公務或科研船隻，則有2萬元獎金，若在24海浬外，發現中國及其它國籍公務船、軍艦，則可領取1萬元獎金。

軍方官員透露，今年因外國、中國軍艦頻繁在台灣外海巡弋，蘇澳最近已有船長成功領到豐厚獎金；若通報軍艦為中國籍且艦型特殊具高價值性，或於緊急情況下主動通報，則有機會獲加倍獎勵。

依獎勵作法，通報內容須有船隻照片、位置、舷號（船名）或艦型，通報漁船船籍、船長則須為我國籍，若有多艘漁船重複通報，則以首艘為優先，回傳照片並完成審核，就會立即核撥獎金入戶。

李姓軍事迷表示，軍艦雖裝有AIS（船舶自動辨識系統），但為隱匿行蹤，航行均會關閉，無法掌握動態；即便被岸際雷達掃到，也僅是螢幕光點，要辨識艦型最後仍要仰賴船隻、飛機監控，推測軍方應是想精確掌握外艦動態，才將漁民納入情報網路。

對於海軍通報獎勵，宜蘭縣延繩漁業協會總幹事林新川表示，去年海軍就曾鼓勵漁民協助通報，還到每艘漁船宣導，但僅是口頭鼓勵，未提供其它獎勵措施，因此幾無聽過漁船通報。

軍方官員私下表示，因外海作業漁船眾多，才會鼓勵本國籍漁民提供外艦情報，邀漁民一起捍衛國土安全。

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